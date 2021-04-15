«Поющий ректор», украинский певец Михаил Поплавский презентовал на днях новый клип «А нам сегодня 50» в Киевском университете культуры. Фото и видео с мероприятия он опубликовал в Instagram

Свиньи и золотые слитки: Поплавский представил новый клип на песню «Сало» © Скриншот из видео

«Презентация концертного клипа на новую песню "А нам сегодня 50". В 50 лет жизнь только начинается. Спасибо каждому, кто посетил премьеру!» — написал Поплавский.

Главный герой нового клипа «поющего ректора» танцует с любимой женщиной, одновременно он вспоминает их молодость, которую символизирует танец юноши и девушки.

Кроме того, Поплавский завел аккаунт в ТикТок и повеселил подписчиков зажигательным танцем возле Киевского университета культуры.