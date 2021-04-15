Презентация прошла в окружении молодых девушек из массовки, снявшихся в видео. Клип выдержан в стилистике эпохи «ревущих двадцатых», времени расцвета джаза в США. Наряды и декор — словно из голливудской экранизации «Великого Гэтсби».
«Презентация концертного клипа на новую песню "А нам сегодня 50". В 50 лет жизнь только начинается. Спасибо каждому, кто посетил премьеру!» — написал Поплавский.
Главный герой нового клипа «поющего ректора» танцует с любимой женщиной, одновременно он вспоминает их молодость, которую символизирует танец юноши и девушки.
Кроме того, Поплавский завел аккаунт в ТикТок и повеселил подписчиков зажигательным танцем возле Киевского университета культуры.