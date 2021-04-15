По словам Максаковой, Тюрин давно угрожал, что будет мешать ей во всех делах, если она не отдаст квартиру добровольно, в дар. А сейчас он готов ради недвижимости разрушить ее отношения с детьми.
Певица отметила, что отец детей не дает ей возможности влиять на их воспитание и использует их фактически как заложников, вымогая у нее квартиру.
Ранее Максакова оформила на детей договор дарения, но затем зарегистрировала отказ от него из опасений, что все достанется экс-супругу. Также она заявила об угрозах, поступающих из окружения Тюрина.
«Его приспешники прямым текстом заявляют: если я буду много болтать, то тогда со мной кое-что случится. Тогда Тюрин планирует моего младшего сына Ваню взять себе на воспитание. Это так говорят. А на самом деле, наверно, чтобы унижать и мучить. Это же чудовищно! Они просто моральные уроды. И я не понимаю, кто-то вообще собирается реагировать на официально озвученные угрозы моей жизни?» — обеспокоена Максакова.
Максакова утверждает, что квартиру на Краснопресненской набережной, стоимость которой оценивается в 200 миллионов рублей, ей подарил отец. Недвижимость стала объектом мошеннических схем, и пока с квартиры еще не снят арест.