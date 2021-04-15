Дети певицы Марии Максаковой от криминального авторитета Владимира Тюрина подали на нее в суд с требованием передать им в собственность квартиру на Краснопресненской набережной, бывший супруг угрожает звезде и давит на детей. Об этом Максакова рассказала в интервью изданию «Стархит» 15 апреля

Максакова показала, кто «пытается испортить ей жизнь» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Певица отметила, что отец детей не дает ей возможности влиять на их воспитание и использует их фактически как заложников, вымогая у нее квартиру.

Ранее Максакова оформила на детей договор дарения, но затем зарегистрировала отказ от него из опасений, что все достанется экс-супругу. Также она заявила об угрозах, поступающих из окружения Тюрина.

«Его приспешники прямым текстом заявляют: если я буду много болтать, то тогда со мной кое-что случится. Тогда Тюрин планирует моего младшего сына Ваню взять себе на воспитание. Это так говорят. А на самом деле, наверно, чтобы унижать и мучить. Это же чудовищно! Они просто моральные уроды. И я не понимаю, кто-то вообще собирается реагировать на официально озвученные угрозы моей жизни?» — обеспокоена Максакова.

Максакова утверждает, что квартиру на Краснопресненской набережной, стоимость которой оценивается в 200 миллионов рублей, ей подарил отец. Недвижимость стала объектом мошеннических схем, и пока с квартиры еще не снят арест.