На заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины под председательством президента Владимира Зеленского 15 апреля состоится обсуждение ситуации с безопасностью в Донбассе, а также ситуации в национальной экономике с учетом начатого государством процесса слома многолетних коррупционных схем. Об этом сообщается на сайте украинского лидера

Новинский: СНБО превысил свои полномочия © president.gov.ua сообщении.

Кроме того, отмечается, что члены СНБО рассмотрят второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем. Также на заседании будут обсуждаться более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности Украины.

Среди важных вопросов указана, в частности, кибербезопасность. Еще на рассмотрение членов Совбеза будут вынесены специальные вопросы от Зеленского.