«Один из ключевых вопросов повестки дня СНБО по понятным причинам будет рассмотрен в тайном режиме и будет касаться обсуждения ситуации на Донбассе. Государство в полной мере понимает все имеющиеся риски, просчитывает любые варианты развития событий, имеет соответствующую информацию по всем актуальным направлениям, постоянно коррелирует свои позиции с партнерами», — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что члены СНБО рассмотрят второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем. Также на заседании будут обсуждаться более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности Украины.
Среди важных вопросов указана, в частности, кибербезопасность. Еще на рассмотрение членов Совбеза будут вынесены специальные вопросы от Зеленского.