Американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию «Украина.ру» сказал, что Вашингтон уже и так сделал всё, чтобы затруднить запуск «Северного потока – 2», нетронутой остаётся лишь газораспределительная сеть ФРГ, но если санкции введут против неё, то Европе грозит новая волна популярности евроскептиков

14 апреля посла США в РФ Джона Салливана вызвали в Администрацию Президента РФ и предупредили, что если Вашингтон после слов американского лидера Джо Байдена в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным о желании наладить двусторонние отношения введёт новые санкции, то Москва «отреагирует самым решительным образом». В этом контексте возникает вопрос, что будет с газопроводом, строительству которого Вашингтон пытается помешать любыми способами.

«Уже сделано всё, чтобы "Северный поток – 2" с максимальными сложностями запускался: санкции наложены на трубоукладчики, на подрядчиков, на страховщиков, на банки, которые дают гарантии под страховку», — отметил американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию «Украина.ру». «Не осушить украинскую трубу». Ищенко сказал, зачем именно нужен «Северный поток — 2» © РИА Новости, Нина Зотина

Заключительный участок «Северного потока – 2» планировалось завершить до конца апреля, однако сроки строительства продлили до сентября. Многие компании, включая европейские, не смогли продолжить участие в проекте из-за попадания в американские санкционные списки, а другие свернули деятельность по собственной инициативе, предпочитая не дожидаться введения ограничительных мер со стороны Вашингтона.

«Пока дело не дошло до немецкой газораспределительной сети, вот если на неё наложат санкции, то это уже будет означать удар по Европе, который в самой Европе вызовет неустойчивость. Нынешняя элита это всё, конечно, проглотит, но начнётся такая же внутренняя буря, как в 2016 году, когда на выборах будут выскакивать совершенно непонятные партии популистского толка, как их называют «партии Путина». Поэтому ситуация цугцванга, нужно что-то делать по "Северному потоку – 2"», по Донбассу», — заявил Дробницкий.

Евроскептические политические силы начали набирать популярность после украинских событий и введения антироссийских санкций. В 2014 году на выборах в Европарламент такие партии получили около 1/4 мандатов, а в 4 странах (Франции, Великобритании, Дании и Греции) они набрали большинство голосов. Апогеем стал референдум 2016 года в Великобритании, на котором жители королевства проголосовали за выход государства из состава ЕС, после чего призывы к аналогичным действиям стали звучать из других европейских стран, в частности из Франции, Нидерландов, Италии.