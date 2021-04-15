Очередной эфир политической программы «Шоу №1» на телеканале «Украина 24» едва не закончился дракой между депутатами от «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) Нестором Шуфричем и «Слуги народа» Юрием Камельчуком

Депутат Рады Мосийчук ответит за драку в прямом эфире © Facebook, Ігор Мосійчук Виктора Ющенко и занимавшей при нем пост премьера Юлии Тимошенко «россияне не нападали на Украину».

«Значит, они (политики. — Ред.) умели… (в адрес Камельчука. — Ред.) И молчите уже! Они умели говорить так, что у [президента РФ Владимира] Путина в мыслях не было нападать на Украину», — заявил нардеп.

В ответ Камельчук заявил, что до 2017 года российская энергетическая система зависела от украинской, и задался вопросом, «на что [было] нападать?». «Слуга народа» подчеркнул, что «газ продавался и шел в Европу».

«Человек проявляет слабость — у него недержание какое-то, я говорю, памперс ему нужен», — заявил Шуфрич.

«Я сейчас перейду на личности! Вы хотите?» — ответил Камельчук.

«Да пожалуйста! Только давай не на словах, а на деле, встань и переходи! Встань и переходи! Что ты там нявкаешь сидишь в кресле?» — сказал Шуфрич.

После этого Камельчук встал и попытался подойти к Шуфричу, который поднялся со своего места, но между ними встал ведущий.