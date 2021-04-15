«Ситуация катастрофическая… Россия хочет стереть Украину с лица земли как государство», — заявил дипломат.
Украине от Запада, по его словам, необходима не только солидарность, но и современные системы вооружений, чтобы иметь возможность себя защитить.
«Возможно, стоит подумать и о ядерном статусе», — заявил Мельник.
Позже он уточнил, что Украина нуждается в поддержке Германии и скорейшем вступлении в НАТО, чтобы предотвратить «нападение России».
Ранее Мельник заявлял, что Германия имеет «моральный долг» перед Украиной в прекращении так называемой российской аннексии Крыма.