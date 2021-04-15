Посол Германии на Украине Андрей Мельник призвал западные страны помочь Украине в борьбе с эскалацией на востоке страны, которую якобы провоцирует Россия, а также «подумать о ядерном статусе». Об этом он заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk в четверг, 15 апреля

«Ситуация катастрофическая… Россия хочет стереть Украину с лица земли как государство», — заявил дипломат.

Донбасс, звонок Байдена и «несостоявшаяся война» © AFP, Pavel Golovkin, Eric BARADAT

«Возможно, стоит подумать и о ядерном статусе», — заявил Мельник.

Позже он уточнил, что Украина нуждается в поддержке Германии и скорейшем вступлении в НАТО, чтобы предотвратить «нападение России».

Ранее Мельник заявлял, что Германия имеет «моральный долг» перед Украиной в прекращении так называемой российской аннексии Крыма.