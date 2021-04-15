Не стоит бояться того, что сельдь весьма жирный продукт, поскольку она содержит полезные жирные кислоты, заявила диетолог. При суточной потребности организма в омега-3 от 1 до 1,5 г в сутки в 100 г сельди содержится 2,4 г.
Прежде всего знакомая каждому рыба защищает от проблем сердце.
«Омега-3 положительно влияют на сердечно-сосудистую систему по ряду причин: они могут вызвать снижение триглицеридов, предотвращать потерю эластичности артерий, эффективно уменьшать воспаление», — написала диетолог.
Таким образом, привычная сельдь — незаменимый продукт для здоровья сердца. Кроме того, полезные жирные кислоты помогают предотвратить депрессию и улучшают состояние кожи. Употребление селедки будет полезно и беременным женщинам.
Плюс ко всему в сельди содержатся полезный для щитовидной железы йод и мощные антиоксиданты, которые спасут от старения, — витамин Е и селен.
Также диетолог рассказала, за счет чего можно избежать перебора майонеза в сельди под шубой. Стоит не смазывать им каждый слой овощей, а смешать с ложкой майонеза каждый компонент по отдельности, уложив их слоями после этой процедуры.