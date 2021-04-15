Уволенный глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий с осложнениями по состоянию здоровья лег в больницу, специализирующуюся на сердечно-сосудистой хирургии. Об этом 15 апреля сообщил Telegram-канал Шарий.net

Глава КСУ Тупицкий обжалует в Верховном суде указ Зеленского © Facebook, КСУ говорится в посте.

Адвокаты Тупицкого сообщили, что он госпитализирован на стационарное лечение.

Представители обвинения заявили об отсутствии подтверждающих документов, назвали неуважительной причину неявки подозреваемого и попросили суд о применении принудительного привода Тупицкого в суд для избрания меры пресечения.

Печерский районный суд Киева назвал преждевременным вопрос принудительного привода и отложил до 29 апреля рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Тупицкому.

На прошлой неделе Печерский суд перенес на 15 апреля избрание меры пресечения Тупицкому также из-за его неявки.

Меру пресечения Тупицкому должны избрать по подозрению в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкупом свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Следствие просит взять Тупицкого под залог в размере 45 тысяч 400 грн (почти 128 тысяч рублей), а также обязать Тупицкого не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями и сотрудниками секретариата КСУ, не посещать помещение и здание КСУ, сдать на хранение документы для выезда за границу.