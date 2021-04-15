Четвертая серия комедийного сериала «Папик-2», который был снят компанией нынешнего президента Украины Владимира Зеленского «Квартал-95» и показан на российском канале СТС, вошла в топ-5 самых популярных программ на российском ТВ за прошедшую неделю. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope

Сериал «Папик-2» от «Квартала 95» покажут россиянам © Телеканал СТС В прошлом году первые серии ситкома собрали у экранов, по данным опросов, 68 миллионов зрителей. Радикально настроенные граждане Украины возмущались, как может украинская компания сотрудничать с Россией, на что представители «Квартала» ответили, что эксклюзивные права на контент студии имеет шведский дистрибьютор Eccho Rights, который и совершает подобные сделки.