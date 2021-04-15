Среднее количество зрителей, которые смотрели эту серию «Папика-2» в прайм-тайм, составило 13% (доля). Это значит, что каждый седьмой включенный в это время телевизор России показывал украинский сериал.
В прошлом году первые серии ситкома собрали у экранов, по данным опросов, 68 миллионов зрителей.
Радикально настроенные граждане Украины возмущались, как может украинская компания сотрудничать с Россией, на что представители «Квартала» ответили, что эксклюзивные права на контент студии имеет шведский дистрибьютор Eccho Rights, который и совершает подобные сделки.