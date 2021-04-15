Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства троих человек, якобы причастных к контрабанде. Об этом сообщает портал Liga.net со ссылкой на источник, близкий к ведомству

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел против них персональные санкции.

По словам источника, близкого к украинскому ведомству, сейчас готовится процесс депортации бывших украинских граждан: Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука. Также сообщается, что у «контрабандистов» имеются гражданства Израиля, Армении и Румынии.

Ераносян: Зеленский — кукла в чужих руках © Facebook, Владимир Ераносян

Киев также ввел санкции против 79 юридических лиц. Из российских организаций в списке оказались Россотрудничество, грузовая фирма «Волга-Днепр», судоверфь «Звездочка» и другие крупные предприятия, работающие в сфере логистики, грузоперевозок или производства спецтехники.