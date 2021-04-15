Внучка украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко на днях опубликовала в Instagram фото со своего отдыха на экзотическом острове, поразив фанатов невероятно стройной фигурой

«Делаем все возможное»: Ротару оповестила о проблемах 19-летней внучки © София Евдокименко/Инстаграм

Кроме того, Евдокименко выложила ролик, в котором шелестят пальмы и шумит прибой.

«Волшебно», «Миленькая такая», «Очень красивая», — восхитились подписчики девушки.

Недавно о проблемах внучки заговорила София Ротару. Оказалось, что Instagram Евдокименко взломали хакеры.

София Евдокименко живет в США и учится в нью-йоркской школе искусств и дизайна. Отец девушки — единственный наследник украинской певицы Софии Ротару, у которого есть еще 27-летний сын Анатолий, который также живет в Америке.