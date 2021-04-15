Внучка Ротару загорает на гавайском острове Кауаи. Она сделала селфи в укороченном голубом топе, который, задравшись, обнажил ее плоский живот до самой груди.
Кроме того, Евдокименко выложила ролик, в котором шелестят пальмы и шумит прибой.
«Волшебно», «Миленькая такая», «Очень красивая», — восхитились подписчики девушки.
Недавно о проблемах внучки заговорила София Ротару. Оказалось, что Instagram Евдокименко взломали хакеры.
София Евдокименко живет в США и учится в нью-йоркской школе искусств и дизайна. Отец девушки — единственный наследник украинской певицы Софии Ротару, у которого есть еще 27-летний сын Анатолий, который также живет в Америке.