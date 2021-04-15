«Наращивание российской военной мощи… вызывает у нас серьезную обеспокоенность», — подчеркнул Бернс.
Он также заявил, что Москва якобы пытается запугать власти Украины и послать сигнал Вашингтону, к чему, по его мнению, США и их союзники должны отнестись серьезно.
Ранее Вашингтон призвал Москву объяснить передвижение войск у границ с Украиной и в Крыму. В ответ замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал неприемлемой тональность американской стороны и добавил, что США придется довольствоваться уже полученной информацией.
В Москве также неоднократно подчеркивали, что перемещение войск внутри страны не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал усиление обороноспособности во время учений других государств у границ РФ нормальной практикой. По словам министра обороны Сергея Шойгу, учения российских войск у западных границ продлятся еще две недели.