Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия имеет достаточно вооруженных сил на границе с Украиной, чтобы начать «военное вторжение» в соседнюю страну. Он сказал об этом, выступая в Сенате 14 апреля, передает РИА Новости

Правила войны. Что может и при каких условиях российская армия в Донбассе © REUTERS, Alexander Ermochenko подчеркнул Бернс.

Он также заявил, что Москва якобы пытается запугать власти Украины и послать сигнал Вашингтону, к чему, по его мнению, США и их союзники должны отнестись серьезно.

Ранее Вашингтон призвал Москву объяснить передвижение войск у границ с Украиной и в Крыму. В ответ замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал неприемлемой тональность американской стороны и добавил, что США придется довольствоваться уже полученной информацией.

В Москве также неоднократно подчеркивали, что перемещение войск внутри страны не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал усиление обороноспособности во время учений других государств у границ РФ нормальной практикой. По словам министра обороны Сергея Шойгу, учения российских войск у западных границ продлятся еще две недели.