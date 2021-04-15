На опубликованных фотографиях видно, что неонацисты повесили у входа в академию баннер «Вата в голове? Нет места на кафедре!».
Акцию назвали «предупредительной». Радикалы требуют уволить Семейкину, а студентов призвали устроить бойкот.
Реакция коллектива учебного учреждения появилась на сайте ХГАК 14 апреля. В сообщении подчеркивается, что заявления Семейкиной полностью дискредитируют ее как преподавателя академии и являются недопустимыми. Первый проректор академии Юрий Лошков считает, что доцент могла «просто не думать о последствиях своих высказываний».
«Или если она действительно имеет такую точку зрения и такие убеждения, то ей, конечно, не место в качестве преподавателя, как украинского педагога», — заявил он.
Проректор добавил, что Семейкина выключила телефон и свои высказывания коллегам и руководству пока никак не комментировала. При этом он уточнил, что Служба безопасности Украины уже расследует этот инцидент, но правовой оценки пока нет.
На вопрос о том, может ли дойти до увольнения преподавательницы, Лошков ответил, что это будет решать кадровая комиссия.
Ранее Семейкина в комментариях к посту о «двух видах полезных идиотов для Кремля» отметила, что это пришедшие после Майдана к власти украинские политики «полезли на Донбасс», поэтому «хорошо, что есть Путин», который защищает местное население.