Харьковскую госакадемию культуры (ХГАК) возмутила позиция ее доцента Натальи Семейкиной, которая считает, что президент РФ Владимир Путин защищает русскоязычных жителей Донбасса. После скандала под академией устроили акцию протеста. Об этом сообщил Telegram-канал организации «Фрайкор» 14 апреля

«Хорошо, что есть Путин»: доцента Харьковской академии затравили в соцсетях из-за комментария © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк опубликованных фотографиях видно, что неонацисты повесили у входа в академию баннер «Вата в голове? Нет места на кафедре!».

Акцию назвали «предупредительной». Радикалы требуют уволить Семейкину, а студентов призвали устроить бойкот.

Реакция коллектива учебного учреждения появилась на сайте ХГАК 14 апреля. В сообщении подчеркивается, что заявления Семейкиной полностью дискредитируют ее как преподавателя академии и являются недопустимыми. Первый проректор академии Юрий Лошков считает, что доцент могла «просто не думать о последствиях своих высказываний».

«Или если она действительно имеет такую ​​точку зрения и такие убеждения, то ей, конечно, не место в качестве преподавателя, как украинского педагога», — заявил он.

Проректор добавил, что Семейкина выключила телефон и свои высказывания коллегам и руководству пока никак не комментировала. При этом он уточнил, что Служба безопасности Украины уже расследует этот инцидент, но правовой оценки пока нет.

На вопрос о том, может ли дойти до увольнения преподавательницы, Лошков ответил, что это будет решать кадровая комиссия.

Ранее Семейкина в комментариях к посту о «двух видах полезных идиотов для Кремля» отметила, что это пришедшие после Майдана к власти украинские политики «полезли на Донбасс», поэтому «хорошо, что есть Путин», который защищает местное население.