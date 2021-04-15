«Хорошо, что есть Путин»: доцента Харьковской академии затравили в соцсетях из-за комментария
«Хорошо, что есть Путин»: доцента Харьковской академии затравили в соцсетях из-за комментария
© РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк
На опубликованных фотографиях видно, что неонацисты повесили у входа в академию баннер «Вата в голове? Нет места на кафедре!».

Акцию назвали «предупредительной». Радикалы требуют уволить Семейкину, а студентов призвали устроить бойкот.

Реакция коллектива учебного учреждения появилась на сайте ХГАК 14 апреля. В сообщении подчеркивается, что заявления Семейкиной полностью дискредитируют ее как преподавателя академии и являются недопустимыми. Первый проректор академии Юрий Лошков считает, что доцент могла «просто не думать о последствиях своих высказываний».

«Или если она действительно имеет такую ​​точку зрения и такие убеждения, то ей, конечно, не место в качестве преподавателя, как украинского педагога», — заявил он.

Проректор добавил, что Семейкина выключила телефон и свои высказывания коллегам и руководству пока никак не комментировала. При этом он уточнил, что Служба безопасности Украины уже расследует этот инцидент, но правовой оценки пока нет.

На вопрос о том, может ли дойти до увольнения преподавательницы, Лошков ответил, что это будет решать кадровая комиссия.

Ранее Семейкина в комментариях к посту о «двух видах полезных идиотов для Кремля» отметила, что это пришедшие после Майдана к власти украинские политики «полезли на Донбасс», поэтому  «хорошо, что есть Путин», который защищает местное население.