Белый дом хочет выслать российских дипломатов и ввести санкции против физических и юридических лиц России за якобы «вмешательство» в американские выборы и кибератаки с помощью SolarWinds. Об этом сообщает Bloomberg 15 апреля, ссылаясь на источники

В санкционном списке могут оказаться 20 российских организаций и 12 россиян, в том числе представители правительства и разведки, сообщает агентство.

Данные меры США собираются принять в ответ на предполагаемое «вмешательство» России в выборы президента США, а также приписываемые ей хакерские атаки через программное обеспечение (ПО) SolarWinds, отмечает Bloomberg.

Дмитрий Дробницкий: Байдену пришлось звонить Путину, чтобы избежать показательного унижения США и НАТО © РИА Новости, Нина Зотина

Спецслужбы США обвиняют в этих атаках Россию, которая якобы использовала это для получения разведданных, несмотря на то что впоследствии Вашингтон признал, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.

Ранее стало известно, что Белый дом собирается принять «ответные меры» за «атаку русских хакеров» и «наказать» Россию за якобы вмешательство в выборы президента. Кроме высылки дипломатов, ответные меры могут включать в себя и новые санкции.

До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сказал, что заявления США о кибератаке SolarWinds, к которой якобы причастна Россия, являются «очередным огульным обвинением».