В санкционном списке могут оказаться 20 российских организаций и 12 россиян, в том числе представители правительства и разведки, сообщает агентство.
Данные меры США собираются принять в ответ на предполагаемое «вмешательство» России в выборы президента США, а также приписываемые ей хакерские атаки через программное обеспечение (ПО) SolarWinds, отмечает Bloomberg.
В декабре американские власти заявили о массовой кибератаке. Хакеры использовали уязвимость в ПО Orion от компании SolarWinds, клиентами которой были многие ведомства США, в том числе и Госдепартамент, Министерство юстиции, а также более 400 крупных компаний.
Спецслужбы США обвиняют в этих атаках Россию, которая якобы использовала это для получения разведданных, несмотря на то что впоследствии Вашингтон признал, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.
Ранее стало известно, что Белый дом собирается принять «ответные меры» за «атаку русских хакеров» и «наказать» Россию за якобы вмешательство в выборы президента. Кроме высылки дипломатов, ответные меры могут включать в себя и новые санкции.
До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сказал, что заявления США о кибератаке SolarWinds, к которой якобы причастна Россия, являются «очередным огульным обвинением».