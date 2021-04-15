В частности, девушка призналась, что ей очень обидно от слов других участниц, которые подозревают, что участие в шоу ей оплатил бывший муж.
«Очень оскорбительно слышать такие ложные обвинения. Ничем не обоснованы», — написала она.
По словам девушки, она была замужем за Богданом полтора года. Политик красиво за ней ухаживал, исполняя все ее прихоти, а спустя три месяца после знакомства сделал ей предложение. Свадьба пары состоялась на Бали.
При этом Анна рассказала, что позже разочаровалась в Богдане и поставила точку в отношениях.
Главным героем нового сезона «Холостяка» стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако.