В частности, девушка призналась, что ей очень обидно от слов других участниц, которые подозревают, что участие в шоу ей оплатил бывший муж.

«Очень оскорбительно слышать такие ложные обвинения. Ничем не обоснованы», — написала она.

«Мы должны прощать»: главное из большого интервью Собчак-Богдан
«Мы должны прощать»: главное из большого интервью Собчак-Богдан
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
По словам девушки, она была замужем за Богданом полтора года. Политик красиво за ней ухаживал, исполняя все ее прихоти, а спустя три месяца после знакомства сделал ей предложение. Свадьба пары состоялась на Бали.

При этом Анна рассказала, что позже разочаровалась в Богдане и поставила точку в отношениях.

Главным героем нового сезона «Холостяка» стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако.