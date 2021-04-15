Участница нового сезона шоу «Холостяк», бывшая жена экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана Анна Сторожук 14 апреля ответила на вопросы подписчиков в своем Instagram

В частности, девушка призналась, что ей очень обидно от слов других участниц, которые подозревают, что участие в шоу ей оплатил бывший муж.

«Очень оскорбительно слышать такие ложные обвинения. Ничем не обоснованы», — написала она.

«Мы должны прощать»: главное из большого интервью Собчак-Богдан © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом Анна рассказала, что позже разочаровалась в Богдане и поставила точку в отношениях.

Главным героем нового сезона «Холостяка» стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако.