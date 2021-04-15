«Это настоящая детская мечта. Недавно меня пригласили стать моделью… для легендарной куклы Barbie. Ощущения фантастические! Мастерица Анастасия Недолуженко превзошла все ожидания, еще и вручила "моей" кукле желто-голубой флаг! Все как в жизни», — написала Зинкевич.
Экс-волонтер отметила, что для детей важно понимать, что такое настоящие ценности: равенство, взаимная поддержка, право на недискриминацию и возможность выбирать любую профессию.
Яна Зинкевич во время так называемой АТО в Донбассе была медиком-волонтером, членом медицинского подразделения «Госпитальеры», входящего в состав «Правого сектора»*. Получила травмы во время ДТП. В 2019 году была избрана депутатом Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».
В числе других моделей в коллекции украинских Барби — трипольская жрица, певица Руслана, поэтесса Леся Украинка, телеведущая Ольга Фреймут и рэпер Аlyona Аlyona.
Также к перечню выдающихся украинок причислены княгини Ольга и Анна Ярославна, актриса Вера Холодная, поэтесса Анна Ахматова, художницы Зинаида Серебрякова, Мария Башкирцева и Соня Делоне.
*Деятельность организации запрещена в РФ.