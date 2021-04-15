Кукольный мастер Анастасия Недолуженко в рамках проекта «Barbie: Госпожа Украины» создала одну из кукол, выбрав моделью волонтерку так называемой АТО, депутата Верховной Рады от «Европейской солидарности» Яну Зинкевич, которая передвигается в инвалидной коляске. Об этом сама парламентарий 14 апреля рассказала в своем Facebook

«Это настоящая детская мечта. Недавно меня пригласили стать моделью… для легендарной куклы Barbie. Ощущения фантастические! Мастерица Анастасия Недолуженко превзошла все ожидания, еще и вручила "моей" кукле желто-голубой флаг! Все как в жизни», — написала Зинкевич.

От Леси Украинки до рэперши Alyona Alyona: Барби превратили в известных украинок © КуклЬтура - Puppet Culture

Яна Зинкевич во время так называемой АТО в Донбассе была медиком-волонтером, членом медицинского подразделения «Госпитальеры», входящего в состав «Правого сектора»*. Получила травмы во время ДТП. В 2019 году была избрана депутатом Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».

В числе других моделей в коллекции украинских Барби — трипольская жрица, певица Руслана, поэтесса Леся Украинка, телеведущая Ольга Фреймут и рэпер Аlyona Аlyona.

Также к перечню выдающихся украинок причислены княгини Ольга и Анна Ярославна, актриса Вера Холодная, поэтесса Анна Ахматова, художницы Зинаида Серебрякова, Мария Башкирцева и Соня Делоне.

*Деятельность организации запрещена в РФ.