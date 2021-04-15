В интервью изданию «Украина.ру» член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько выразил уверенность, что мир на Юго-Востоке Украины насупит в текущем десятилетии

Минские соглашения должны были положить конец внутриукраинскому конфликту до 31 декабря 2015 года, однако он продолжается до сих пор.

«Что такое проблема Донбасса? Это проблема взаимоотношений Украины и России. Поэтому надо начать новый этап переговоров, решить все вопросы, и после этого судьба Донбасса уже не будет выглядеть столь печальной», — заявил в интервью изданию «Украина.ру» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Копатько объяснил, почему Донбасс не пойдет на все ради мира © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

По его оценке, урегулирование конфликта в Донбассе произойдёт в текущем десятилетии.

«До кризиса, который называют пандемией, хотя пандемия — это только триггер кризиса, такие вопросы могли решаться и 20, и 30 лет. Но сейчас все эти вопросы будут решаться, я думаю, быстрее. Посмотрите на Гонконг — китайцы буквально за два года все вопросы решили. Посмотрите на сделку Авраама — это примирение Израиля и монархий Персидского залива: они 70 лет воевали и буквально за несколько лет договорились», — пояснил Безпалько.

В сентябре 2020 года благодаря активным посредническим усилиям администрации предыдущего президента США Дональда Трампа Израиль подписал соглашения о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном, а позже их примеру последовали также Судан и Марокко.