Минские соглашения должны были положить конец внутриукраинскому конфликту до 31 декабря 2015 года, однако он продолжается до сих пор.

«Что такое проблема Донбасса? Это проблема взаимоотношений Украины и России. Поэтому надо начать новый этап переговоров, решить все вопросы, и после этого судьба Донбасса уже не будет выглядеть столь печальной», — заявил в интервью изданию «Украина.ру» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Копатько объяснил, почему Донбасс не пойдет на все ради мира
Копатько объяснил, почему Донбасс не пойдет на все ради мира
© РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

По его оценке, урегулирование конфликта в Донбассе произойдёт в текущем десятилетии.

«До кризиса, который называют пандемией, хотя пандемия — это только триггер кризиса, такие вопросы могли решаться и 20, и 30 лет. Но сейчас все эти вопросы будут решаться, я думаю, быстрее. Посмотрите на Гонконг — китайцы буквально за два года все вопросы решили. Посмотрите на сделку Авраама — это примирение Израиля и монархий Персидского залива: они 70 лет воевали и буквально за несколько лет договорились», — пояснил Безпалько.

В сентябре 2020 года благодаря активным посредническим усилиям администрации предыдущего президента США Дональда Трампа Израиль подписал соглашения о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном, а позже их примеру последовали также Судан и Марокко.