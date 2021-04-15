Украинский кулинар Евгений Клопотенко отправился в Нью-Йорк, чтобы рассказать об украинской кухне, а также накормить местную публику пчёлами. Об этом он 14 апреля рассказал на своей странице в Instagram

В одной из публикаций Клопотенко поведал, что встретил в Нью-Йорке авторов своей любимой кулинарной книги.

«Есть кулинарная книга, на которую я готов молиться. Она тупо бест оф зе бест среди всех. Называется The Flavor Bible. Я нашел её много лет назад и сразу понял, что люди, которые её создали, то ли гении, то ли боги. И вот в Нью-Йорке я их встретил. Шок намбер ван — они сами узнали о нас из @chefdimamartseniuk и пришли познакомиться. Шок намбер ту — они признались, что готовят книгу о региональных вкусах и там будет об Украине», — пишет кулинар.

«Это наш плюс»: кулинар-русофоб Клопотенко сравнил Украину с Зимбабве © Евгений Клопотенко/Инстаграм

«Они охренели от происходящего, но не знали, что я охренел даже больше. Держал себя как мог, потому что хотел броситься к ним и рыдать от эмоций. Выдохнул. Собрался. Начал говорить так круто, как никогда в жизни не говорил. Мурашки до сих пор. Эти люди когда-то стали для меня и многих других поваров идолами и капец как повлияли на всё. А теперь я стоял и подписывал для них свою книгу. Такие вот дела. Пойду снова попью водички. Чмок», — написал Клопотенко.

В своих Stories повар также показал, как кормил пчёлами и других посетителей мероприятия, посвящённого украинской кухне.