В интервью изданию «Украина.ру» член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько выразил мнение, что Донбасс в условиях трансформации Североатлантического альянса должен выйти принципиально новым

По мнению политолога, Североатлантический альянс ждёт веселое десятилетие, поскольку продолжается процесс создания европейских вооружённых сил, а если этот проект будет успешно реализован, то зачем тогда базы НАТО в Европе? Абзалов: Украина может разменять Донбасс на членство в НАТО © РИА Новости, Александр Натрускин

Комментируя, чем эти пертурбации чреваты для Донбасса, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько сказал в интервью изданию «Украина.ру»: «Донбасс в этой ситуации, как и Украина, должен выйти принципиально новым. То есть все эти конструкции, которые были созданы в 2014-2015 годах, Украину тянут вниз, поэтому надо переосмыслить произошедшее, сделать из этого выводы и, не повторяя ни ошибок, ни тенденций, которые были заложены в этих годах, просто выйти на другой уровень идеологии и понимания ситуации. По сути, что было на Донбассе последние 5 лет? Утром мы воюем, а вечером договариваемся, как завозить наличку в Горловку. Это вечная война без перспектив её окончания».

Минские соглашения остаются единственным документом, в котором прописаны шаги, которые должны сделать обе стороны вооружённого конфликта, чтобы вернуть мир в Донбасс. Однако президент Украины Владимир Зеленский, как и его предшественник Пётр Порошенко, пытается изменить порядок их выполнения, прежде всего провести местные выборы только после передачи российско-украинской границы под контроль Киева, а не наоборот, как сказано в «Минске-2».

«Я сейчас уже с высоты своего познания начинаю понимать, что Минские соглашения были подписаны только с одной целью — чтобы их никогда нельзя было выполнить», — заявил Безпалько.

Минские соглашения должны были быть выполнены до конца 2015 года, однако спустя более 5 лет этого до сих пор не произошло из-за саботажа киевских властей. По мнению экспертов, Порошенко подписал документ только потому, что в тот момент украинская армия попала в Иловайский котёл и могла быть разгромлена.