Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию «Украина.ру» отметил, что для начала необходимо добиться, чтобы все члены НАТО были согласны принять Украину в Альянс, но пока дело далеко от консенсуса

На совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 13 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ушёл от прямого ответа на вопрос, может ли Украина вступить в Североатлантический альянс, имея неурегулированные территориальные проблемы. Он лишь сказал, что решение о том, соответствует ли страна стандартам НАТО, принимают члены Альянса, а у России по этому вопросу нет права вето.

На вопрос, может ли НАТО пересмотреть свой Устав специально, чтобы принять Украину в свои ряды, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию «Украина.ру» заявил: «Как и в случае со вступлением в Европейский союз, так и в случае со вступлением в НАТО действует чёткий принцип консенсуса, которым сейчас не пахнет от слова "совсем". А учитывая, что любое движение Украины в НАТО переведёт конфликт из хронической формы в острую, соответственно, европейцы (канцлер ФРГ Ангела Меркель & президент Франции Эмманюэль Макрон. — Ред.), которым эта война совсем не нужна, немножко осадили товарища Столтенберга». Рудяков сравнил Украину с любовницей НАТО © РИА Новости, Нина Зотина

По словам политолога, судя по последними событиям — разморозка сделки с поставками истребителей F-35 в ОАЭ, достаточно жёсткие переговоры по иранскому вопросу, прохладные переговоры с Европой, постепенно очень многие острые опросы во внешней политике, с которыми президент США Джо Байден приходил ко власти, будут потихоньку нивелированы.

«Соответственно, вопрос Украины-НАТО какое-то время ещё побудет в повестке дня, особенно учитывая, что на востоке потихоньку медийное обострение переходит уже в военное, но концептуально я пока не вижу там вариантов (вступления Украины в НАТО. — Ред.)», — добавил Безпалько.

На фоне обострения боевых действий в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский стал активнее призывать западных политиков ускорить процесс принятия его страны в НАТО, поскольку только такой шаг будет способствовать урегулированию конфликта на Юго-Востоке. США и Европа на словах поддержали Киев, призвали Россию прекратить проверку собственных вооружённых сил (хотя она проходит в плановом порядке и не представляет никакой угрозы для других стран), однако никаких реальных шагов по предоставлению Украине членства в НАТО не предпринимают.