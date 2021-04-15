Дания полностью прекратила использование вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Об этом 14 апреля сообщило управление по здравоохранению страны

AstraZeneca затягивает регистрацию своей вакцины на Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк заявил глава ведомства Серен Брострем.

Таким образом, Дания стала первой европейской страной, которая запретила использование вакцины от AstraZeneca для всех групп населения.

Датские власти приостановили применение препарата 11 марта. Поводом стали случаи образования тромбов и нарушения свертываемости крови у привитых и несколько случаев смерти. С тех пор в прививочной кампании в стране используются вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna.

Помимо этого, о временном отказе от вакцины AstraZeneca объявили Австрия, Люксембург, Норвегия, Италия, Швеция, Финляндия и многие другие страны.