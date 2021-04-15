Страны НАТО поощряют Украину на военное разрешение конфликта на востоке страны. Об этом 14 апреля заявил представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, передает РИА Новости

Военный эксперт сказал, какую цену заплатит Москва за спасение русских Донбасса © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Грызлов отметил, что политики НАТО, которые поддерживают «военную активность киевской власти», нарушают резолюции Совбеза ООН. Российский представитель напомнил, что Минские договоренности говорят о безальтернативности мирного политического диалога между Киевом и Донбассом.

Как указал Грызлов, по итогам последних переговоров Киев отказался обсуждать практические механизмы по обеспечению выполнения договоренностей об усилении перемирия.

«Украинская сторона вновь призвала ограничиться декларативным заявлением о подтверждении приверженности перемирию, не имеющим никакой "добавленной стоимости"», — пояснил Грызлов.

Политик сообщил, что такая позиция Киева не дает приступить к практическому урегулированию вопросов безопасности, провести переговоры по экономической, политической и гуманитарной сферах.

«Киеву нужна только имитация переговоров и пиар. Убийства Вооруженными силами Украины мирных жителей Донбасса были названы инсценировками. Это верх цинизма», — добавил он.

Ситуация в Донбассе обострилась в марте. Украина и ЛДНР обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня и эскалации конфликта. В конце марта The New York Times сообщила о переброске к границе с Украиной российских военнослужащих. В Минобороны России указали, что переброска проходит в рамках учений. В начале апреля ВС Украины объявили сборы на южных границах страны. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина стягивает дополнительные силы к линии соприкосновения в Донбассе, однако украинская сторона это опровергла.