По его словам, не исключено, что российские силы в Крыму могут «предпринять серьезные военные провокации» в 2021 году. Доказательств своим заявлениям Таран не привел.
Таран уже не в первый раз делает подобные заявления. В декабре минувшего года он также говорил о том, что Россия готовится к размещению ядерного оружия на полуострове.
На этой неделе министр обороны Украины встречался с послом Франции в Киеве, где тоже говорил о «существенном наращивании» военного присутствия России вдоль границы с Украиной и на территории Крыма, а также о возможных провокациях.
Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Севастополе заявил, что Украина при поддержке США может организовать провокации, чтобы начать военные действия против Крыма. По его словам, при поддержке Вашингтона из Киева все чаще звучат заявления о планах установить контроль над территорией Крыма силовым путем.