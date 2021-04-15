Россия готовит Крым для потенциального хранения ядерного оружия. Об этом 14 апреля заявил в Брюсселе министр обороны Украины Андрей Таран, выступая в подкомитете Европарламента по обороне, сообщает Reuters

Крым.Отечество.Навсегда: российское ядерное оружие появится в Крыму? © Скриншот из видео Украина.ру

Таран уже не в первый раз делает подобные заявления. В декабре минувшего года он также говорил о том, что Россия готовится к размещению ядерного оружия на полуострове.

На этой неделе министр обороны Украины встречался с послом Франции в Киеве, где тоже говорил о «существенном наращивании» военного присутствия России вдоль границы с Украиной и на территории Крыма, а также о возможных провокациях.

Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Севастополе заявил, что Украина при поддержке США может организовать провокации, чтобы начать военные действия против Крыма. По его словам, при поддержке Вашингтона из Киева все чаще звучат заявления о планах установить контроль над территорией Крыма силовым путем.