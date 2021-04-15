По его словам, будут построены по меньшей мере два предприятия.
«Потому что одним мы не обойдемся. Один — это очень уязвимо, надо дублировать», — сказал он, уточнив, что строительство займет два-три года.
Ранее Луганский патронный завод производил боеприпасы для Вооруженных сил Украины. С 2014 года единственное предприятие подобного профиля в стране находится на неподконтрольной украинской стороне территории Донбасса.
В ноябре 2020 года исполняющий обязанности генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» Игорь Фоменко признал, что боеприпасной отрасли на Украине нет, ее необходимо создавать с нуля.