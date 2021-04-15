«Они подтвердили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и с похвалой отозвались о сдержанности Украины перед лицом российских провокаций, включая наращивание военной мощи, провокационную риторику и растущие атаки на линии соприкосновения. Они подчеркнули, что России нужно немедленно обеспечить деэскалацию напряженности с Украиной», — говорится в материале.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных — не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.