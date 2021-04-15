США, Великобритания, Германия, Франция и Италия призвали Россию к деэскалации по Украине. Об этом сообщил госдепартамент по итогам встречи в Брюсселе между госсекретарем Энтони Блинкеном и главами МИД этих стран, передает 15 апреля РИА Новости

Донбасс, звонок Байдена и «несостоявшаяся война» © AFP, Pavel Golovkin, Eric BARADAT Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных — не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.