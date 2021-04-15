В случае наступления Украины в Донбассе и ее военного поражения наступит новое мироустройство, в котором Россия разорвёт все контакты с Западом на очень значительный период времени. Об этом рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Пургин: Пора наконец признать, что Украина вышла из Минских соглашений © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Это та цена, которая может быть заплачена за то, чтобы предотвратить уничтожение граждан России на Донбассе, подчеркнул эксперт.

«Потому что с точки зрения международного права, с точки зрения российского законодательства, если власти России будут выражать озабоченность, когда десятки тысяч граждан России будут гибнуть под гусеницами украинских танков, очевидно, что такой сценарий я не считаю возможным, будет военный ответ», — указал Коротченко.

Главное, чтобы российская власть была готова провести операцию по принуждению Украины к миру, а мнение киевских политиков, как они оценивают эти риски, Россию волновать не должно, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.