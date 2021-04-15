Военная обстановка на линии разграничения между вооруженными силами народных республик и украинской армией обострилась с начала года. В ДНР и ЛНР полагают, что увеличение числа обстрелов и концентрация военной техники в прифронтовых районах говорят о подготовке наступления на неподконтрольные Киеву районы Донбасса.
Это та цена, которая может быть заплачена за то, чтобы предотвратить уничтожение граждан России на Донбассе, подчеркнул эксперт.
«Потому что с точки зрения международного права, с точки зрения российского законодательства, если власти России будут выражать озабоченность, когда десятки тысяч граждан России будут гибнуть под гусеницами украинских танков, очевидно, что такой сценарий я не считаю возможным, будет военный ответ», — указал Коротченко.
Главное, чтобы российская власть была готова провести операцию по принуждению Украины к миру, а мнение киевских политиков, как они оценивают эти риски, Россию волновать не должно, заключил собеседник издания.
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