Военная обстановка на линии разграничения между вооруженными силами народных республик и украинской армией обострилась с начала года. В ДНР и ЛНР полагают, что увеличение числа обстрелов и концентрация военной техники в прифронтовых районах говорят о подготовке наступления на неподконтрольные Киеву районы Донбасса.
Нельзя исключить, что соответствующая отмашка со стороны определённых западных политиков для Киева может быть получена в силу целого ряда причин для того, чтобы постараться в противостоянии с Россией порешать свои вопросы, пояснил военный эксперт.
«Я всё-таки полагаю, что качественно ситуация сегодня отличается от предшествующих годов тем, что очень многие граждане ДНР и ЛНР получили российские паспорта, и если Украина будет проводить операцию «Вторжение», то это означает уличные бои, гибель мирного населения, и Россия, полагаю, не сможет ограничиться лишь выражением озабоченности либо какими-либо другими политическими демаршами. Я лично считаю, что в этой ситуации остаётся только единственная возможность — проведение российскими вооружёнными силами полномасштабной операции по принуждению Украины к миру», — подчеркнул Коротченко.
Собеседник издания добавил, что сам этот фактор сдерживает горячие головы в Киеве от возможности того, чтобы реально осуществить эту операцию, потому что ответ будет катастрофическим для Украины.
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