Украина может осуществить операцию «Вторжение», и дополнительным фактором, который может позволить ей решиться на эту авантюру, является очень серьёзное ухудшение отношений между Россией и США. Об этом рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Коротченко: Если США «похоронят» «Северный поток-2», то Россия будет сбивать украинскую авиацию в Донбассе © commons.wikimedia.org, Министерство обороны Российской Федерации

Нельзя исключить, что соответствующая отмашка со стороны определённых западных политиков для Киева может быть получена в силу целого ряда причин для того, чтобы постараться в противостоянии с Россией порешать свои вопросы, пояснил военный эксперт.

«Я всё-таки полагаю, что качественно ситуация сегодня отличается от предшествующих годов тем, что очень многие граждане ДНР и ЛНР получили российские паспорта, и если Украина будет проводить операцию «Вторжение», то это означает уличные бои, гибель мирного населения, и Россия, полагаю, не сможет ограничиться лишь выражением озабоченности либо какими-либо другими политическими демаршами. Я лично считаю, что в этой ситуации остаётся только единственная возможность — проведение российскими вооружёнными силами полномасштабной операции по принуждению Украины к миру», — подчеркнул Коротченко.

Собеседник издания добавил, что сам этот фактор сдерживает горячие головы в Киеве от возможности того, чтобы реально осуществить эту операцию, потому что ответ будет катастрофическим для Украины.

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