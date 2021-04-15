Если бы Украина действительно стремилась восстановить контроль над утерянными территориями в Донбассе, то уже давно бы начала войсковую операцию, причем сделала бы это внезапно. Об этом рассказал политолог из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Тыловые забавы. Кого должны защищать ВСУ © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Нерешительность же Киева вызвана тем, что там так и не дождались указа из Вашингтона, пояснил эксперт.

«У Украины нет шансов победить в прямом конфликте с Россией — у стран совершенно несравнимые военные потенциалы. Поэтому все показательные военные приготовления на Востоке являются лишь демонстрацией силы, но вряд ли Киев решится применить её в одиночку», — указал Вышинский.

США, безусловно, подливают масла в огонь, но очевидно, что они не готовы к настоящей войне между Украиной и Россией, поэтому вряд ли будут подталкивать Киев к решительным действиям, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.