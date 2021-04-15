Военная обстановка на линии разграничения между вооруженными силами народных республик и украинской армией обострилась с начала года. В ДНР и ЛНР полагают, что увеличение числа обстрелов и концентрация военной техники в прифронтовых районах говорят о подготовке наступления на неподконтрольные Киеву районы Донбасса.
Нерешительность же Киева вызвана тем, что там так и не дождались указа из Вашингтона, пояснил эксперт.
«У Украины нет шансов победить в прямом конфликте с Россией — у стран совершенно несравнимые военные потенциалы. Поэтому все показательные военные приготовления на Востоке являются лишь демонстрацией силы, но вряд ли Киев решится применить её в одиночку», — указал Вышинский.
США, безусловно, подливают масла в огонь, но очевидно, что они не готовы к настоящей войне между Украиной и Россией, поэтому вряд ли будут подталкивать Киев к решительным действиям, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.