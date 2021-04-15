Это не сулит ничего хорошего Украине, которую могут разменять, как пешку, в большой геополитической игре, считает эксперт.
«При этом Россия в любом раскладе извлечёт выгоду из этого противостояния, так как сохраняет широкое пространство для манёвра между враждующими сторонами. Чтобы сохранить или добиться поддержки Москвы, Китай может признать российский статус Крыма, а США — снять санкции с российского газопровода в Европу. В обоих сценариях Украина проигрывает», — подчеркнул Вышинский.
Собеседник издания добавил, что обострение в Донбассе позволило бы США ужесточить санкции и, возможно, «похоронить» «Северный поток — 2», но такие действия лишь укрепили бы российско-китайский военно-экономический союз, вплоть до возможного вступления КНР в ОДКБ.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.