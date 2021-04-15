«Вот этого Кравчук не понимал, поскольку он в экономике вообще ничего не понимал, а с точки зрения политической его окружили западенцы, если вы помните, в большом числе львовяне, которые стали ему твердить, что надо разрывать все связи с РФ, надо выходить из рублёвой зоны, надо ориентироваться на Запад, мол, только в этом западном векторе нас ждёт развитие. И вот этот курс Кравчук взял», — указал политик.
Азаров подчеркнул, что этот курс привел к разрушению украинской экономики, потому что, если нет рынка, предприятиям некуда поставлять свою продукцию, и они вынуждены закрываться.
Пришедший на смену Кравчуку Леонид Кучма был производственником и прекрасно понимал значение для рыночного хозяйства рынков сбыта, он попытался эту ситуацию исправить, и при нем Киев стал налаживать отношения с Россией и взял курс на воссоздание единого экономического пространства, добавил экс-премьер.
Но потом произошла «оранжевая революция», и был курс на реализацию различных меморандумов с МВФ, на ускоренную приватизацию, на ликвидацию на селе всяких форм общинного управления, и активно стал проводиться идеологический курс «анти-Россия», заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.