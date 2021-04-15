После обретения независимости Украина действительно могла стать «второй Францией». Но первый президент Леонид Кравчук не понимал, что для этого стране нужен рынок сбыта. Об этом рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

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Азаров подчеркнул, что этот курс привел к разрушению украинской экономики, потому что, если нет рынка, предприятиям некуда поставлять свою продукцию, и они вынуждены закрываться.

Пришедший на смену Кравчуку Леонид Кучма был производственником и прекрасно понимал значение для рыночного хозяйства рынков сбыта, он попытался эту ситуацию исправить, и при нем Киев стал налаживать отношения с Россией и взял курс на воссоздание единого экономического пространства, добавил экс-премьер.

Но потом произошла «оранжевая революция», и был курс на реализацию различных меморандумов с МВФ, на ускоренную приватизацию, на ликвидацию на селе всяких форм общинного управления, и активно стал проводиться идеологический курс «анти-Россия», заключил собеседник издания.

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