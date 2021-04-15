Война за серые зоны в Донбассе, которую называют «тактикой жабьих прыжков», закончилась для Украины очень плохо. Об этом рассказал военный эксперт «Изборского клуба» Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру

«Украину гонят на бойню»: Владислав Шурыгин назвал casus belli для России © кадр из видео Украина.ру

«Практически все эти зоны она потеряла, уложила за них сотни солдат в землю, и, самое главное, получилась очередная зрада и никакой перемоги», — подчеркнул специалист.

По его словам, сейчас основные резервы Донецка и Луганска отведены от зоны соприкосновения, тяжелое оружие находится за рамками, которые определены были договоренностями, и только Украина продолжает накачивать приграничную территорию.

Для того чтобы отбить Горловку или Дебальцево, Украине нужно полностью использовать весь имеющийся потенциал, но тогда это сразу вызывает автоматический ответ с вытекающим отсюда определением того, что будет делать Россия, подчеркнул Шурыгин.

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