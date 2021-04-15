Военная обстановка на линии разграничения между вооруженными силами народных республик и украинской армией обострилась с начала года. В ДНР и ЛНР полагают, что увеличение числа обстрелов и концентрация военной техники в прифронтовых районах говорят о подготовке наступления на неподконтрольные Киеву районы Донбасса.
«Практически все эти зоны она потеряла, уложила за них сотни солдат в землю, и, самое главное, получилась очередная зрада и никакой перемоги», — подчеркнул специалист.
По его словам, сейчас основные резервы Донецка и Луганска отведены от зоны соприкосновения, тяжелое оружие находится за рамками, которые определены были договоренностями, и только Украина продолжает накачивать приграничную территорию.
Для того чтобы отбить Горловку или Дебальцево, Украине нужно полностью использовать весь имеющийся потенциал, но тогда это сразу вызывает автоматический ответ с вытекающим отсюда определением того, что будет делать Россия, подчеркнул Шурыгин.
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