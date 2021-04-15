Дипломатические способы решения проблемы Донбасса исчерпаны, сказал член Центрального совета партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Николай Стариков в интервью Украине.ру

Диалог внешнеполитических ведомств России и США оказался в тупике после того, как президент США Джо Байден публично оскорбил президента России Владимира Путина, напомнил политик.

«Те, кто стоит за Зеленским (США. — Украина.ру), сами завели ситуацию по Донбассу в тупик, плюнув России в лицо. Дипломатия загнана в угол. Подобные ситуации решаются военным путем, но об этом вслух предпочитают не говорить», — заключил Стариков.

Обострение в Донбассе: Украину превращают в «пороховую бочку» © REUTERS, Oleksandr Klymenko

Накануне военный атташе США в Киеве Бриттани Стюарт посетила на подконтрольной Украине части Донбасса могилу боевика запрещенного в России «Правого сектора» и отдала погибшему боевику воинские почести.

На камуфляжной форме Стюарт в это время был шеврон украинской 72-й отдельной механизированной бригады, схожий по виду с символикой гитлеровских СС.

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эти действия Стюарт как тесные контакты США и НАТО с украинскими неонацистами.