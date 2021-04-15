Диалог внешнеполитических ведомств России и США оказался в тупике после того, как президент США Джо Байден публично оскорбил президента России Владимира Путина, напомнил политик.
«Те, кто стоит за Зеленским (США. — Украина.ру), сами завели ситуацию по Донбассу в тупик, плюнув России в лицо. Дипломатия загнана в угол. Подобные ситуации решаются военным путем, но об этом вслух предпочитают не говорить», — заключил Стариков.
Как отмечает политик, Госдепартамент США готов вести конструктивный диалог с Россией, например, по Афганистану, но ни в коем случае не по Украине и Донбассу.
Накануне военный атташе США в Киеве Бриттани Стюарт посетила на подконтрольной Украине части Донбасса могилу боевика запрещенного в России «Правого сектора» и отдала погибшему боевику воинские почести.
На камуфляжной форме Стюарт в это время был шеврон украинской 72-й отдельной механизированной бригады, схожий по виду с символикой гитлеровских СС.
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эти действия Стюарт как тесные контакты США и НАТО с украинскими неонацистами.