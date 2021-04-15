Военная политика Офиса президента Украины мало чем отличается от того, что делали на оккупированной Украине гитлеровцы, сказал член Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Николай Стариков в интервью Украине.ру

По словам Старикова, Адольф Гитлер разве что не просил США разместить на территории Третьего рейха группировку зенитно-ракетных комплексов Patriot, как этого сейчас добивается от Вашингтона глава Офиса президента Андрей Ермак.

«А то, что Гитлер не хочет воевать, предлагает мир — эти заявления следовали всю нацистскую оккупацию», — утверждает политик.

13 апреля в интервью американскому журналу Time Андрей Ермак заявил, что группировка ЗРК Patriot, которая сейчас находится в Польше, должна быть передислоцирована на Украину с целью защиты Украины и всего западного мира от «российской угрозы».