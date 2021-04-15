Украина больше напоминает любовницу НАТО, так как Альянс используют ее как собственную территорию, не имея перед ней никаких обязательств. Об этом в интервью Украина.ру сообщил директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

«Не лучшее время»: Седокова отказалась от Киева из-за «войск НАТО» © Седокова/Инстаграм

«Это как любовница, которая тебя обслуживает, но ты не должен выполнять перед ней какие-то действия, которые ты обязан выполнять в браке», — сказал Рудяков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе и сказал, что членство Украины в блоке будет единственным путем к окончанию военного конфликта.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.