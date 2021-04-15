Сценарий нападения России на Украину с территории Белоруссии в военном отношении никем не рассматривается. Просто потому, что на территории республики вообще нет российских войск. Об этом рассказал военный эксперт «Изборского клуба» Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру

«Украину гонят на бойню»: Владислав Шурыгин назвал casus belli для России © кадр из видео Украина.ру Роман Бессмертный заявил в эфире «Экспресс-ТВ» о том, что в случае большой войны Россия якобы может использовать Белоруссию как плацдарм.

«На территории Белоруссии нет наших частей, соединений и вообще наших войск. Там нет ни одной даже базы, потому что Лукашенко готов предоставлять аэродром, но он категорически против любых российских баз. То есть это даже не Киргизия и не Армения. Это просто территория соседней дружественной нам страны», — указал специалист.

Невозможно представить, что Россия, не спросив президента Александра Лукашенко, двинет в Белоруссию свою танковую армию или начнет наступать из-под Смоленска через территорию Белоруссии, куда-то во фланг Украины, подчеркнул Шурыгин.

К тому же, по его мнению, северо-западная Украина не интересует Россию в принципе, потому что концентрация нацистского населения такова, что в этом случае они не представляют никакой угрозы, а Южная Украина так или иначе сохраняет большое количество дружественного к России населения, многие из которых ждут освобождения.

Границы России и Украины настолько протяженные, что выбрать удобные места для наступления никаких проблем не составляет, заключил собеседник издания.

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