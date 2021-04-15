На сегодняшний день масштабные войны ведутся без апеллирования многомиллионными армиями, поэтому заявления о возможности столкновения РФ и НАТО носят исключительно алармистский характер. Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Шойгу: США и НАТО перебрасывают войска к границам России © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дональда Трампа Дуглас Макгрегор в статье для журнала The American Conservative предупредил, что если в случае обострения конфликта в Донбассе в него вмешается Россия, то возникнет реальная угроза полномасштабного столкновения НАТО и РФ, в результате которого под ударом окажется вся военная инфраструктура США в Европе.

По мнению Золотарева, подобные заявления звучат, как часть сюжета книг американского писателя Тома Клэнси, который описывал альтернативную историю.

«Это война ушедшего времени. Сейчас мы видим по Карабаху, Сирии, Ливии, что это совершенно другой характер войны, — никто миллионами армий уже не апеллирует. И мне кажется, что такие заявления носят алармистский характер, призванный обосновать необходимость увеличения финансирования, закупок вооружения — одним словом, чистить оружие», — отметил политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден обязан приложить больше реальных усилий для того, чтобы протолкнуть Украину в НАТО и положить конец конфликту в Донбассе.

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