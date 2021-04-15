По словам эксперта, США поддерживают эту тему, так как не заинтересованы в усилении антинатовских настроений на Украине.
«В этой ситуации Соединенным Штатам, чтобы не провоцировать рост антинатовских настроений, проще соблюдать политес и демонстрировать, что для Украины не все потеряно и что когда-то в будущем, может быть… У них задача — не отрицать такую возможность», — пояснил Золотарев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден обязан приложить больше реальных усилий для того, чтобы протолкнуть Украину в НАТО и положить конец конфликту в Донбассе.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.