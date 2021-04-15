Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден обязан приложить больше реальных усилий для того, чтобы протолкнуть Украину в НАТО и положить конец конфликту в Донбассе.
«Прекрасно понятно, что ни Байден, ни кто-либо другой, кто был бы на его месте, решить этот вопрос не может по целому ряду причин, поскольку есть конфликты, с которыми Украину в НАТО не возьмут. Есть плачевная экономическая ситуация, и нет геополитического решения, которое было в отношении государств Варшавского договора и прибалтийских государств. Поэтому сколько угодно можно говорить «халва», но от этого слаще не станет», — заявил Золотарев.
Зеленскому же, по его словам, на фоне высокого риска эскалации конфликта в Донбассе ничего другого не остается, как форсировать тему вступления в НАТО.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.