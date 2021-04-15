НАТО не может принять Украину в свои ряды, пока не урегулирован конфликт в Донбассе, и США никак не могут на это повлиять. Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Павел Рудяков: НАТО относится к Украине, как к своей любовнице © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден обязан приложить больше реальных усилий для того, чтобы протолкнуть Украину в НАТО и положить конец конфликту в Донбассе.

«Прекрасно понятно, что ни Байден, ни кто-либо другой, кто был бы на его месте, решить этот вопрос не может по целому ряду причин, поскольку есть конфликты, с которыми Украину в НАТО не возьмут. Есть плачевная экономическая ситуация, и нет геополитического решения, которое было в отношении государств Варшавского договора и прибалтийских государств. Поэтому сколько угодно можно говорить «халва», но от этого слаще не станет», — заявил Золотарев.

Зеленскому же, по его словам, на фоне высокого риска эскалации конфликта в Донбассе ничего другого не остается, как форсировать тему вступления в НАТО.

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