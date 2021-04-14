Несмотря на то что даже Конгресс США признал «Азов» неонацистской группировкой, в РФ организация не запрещена. «Национальный корпус» организован выходцами из «Азова»

Как говорится в обращении Григорьева, есть масса фактов, доказывающих, что организации полк «Азов» Национальной гвардии Украины, гражданский корпус «Азов» и украинская общественно-политическая организация «Национальный корпус» относятся к числу экстремистских.

Член ОП РФ в документе просит Генпрокуратуру РФ «предпринять действия для рассмотрения судом вопроса о запрете деятельности данных организаций».

«Авангард» коричневой молодежи: «азовские» учебные лагеря имени Адольфа Гитлера

Инициатором принятия соответствующей специальной поправки к законопроекту HR 2685 «О расходах на оборону в 2015 году» был американский сенатор Джон Коньерс-младший.

«Я благодарен, что Палата представителей вчера единогласно приняла предложенные мной изменения, призванные гарантировать, что наши военные не будут готовить членов омерзительного неонацистского батальона «Азов» и опасные ПЗРК не попадут в Украину и Ирак», — сказал Коньерс-младший после голосования Конгресса.

Расисты из Украины: как «Азов» дошел до Вашингтона © gdb.rferl.org Барака Обамы добилась, чтобы эта поправка долгое время не исполнялась.

Официальное финансирование «омерзительного неонацистского батальона Азов» из американского военного бюджета продолжалось до конца марта 2018 года, когда наконец оборонный бюджет был подписан без исключения из него поправки Конгресса, предусматривающей, что «никакие средства, предоставленные этим актом, не могут использоваться для вооружения, обучения или иной помощи батальону "Азов"».