Актриса Мирослава Карпович в шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио» на днях рассказала о своем предвзятом отношении к мужчинам-актерам в прошлом и признала, что оно изменилось

Жену Цекало заметили в компании «Мажора» Прилучного - видео © скриншот видео YouTube Павлом Прилучным.

Ранее звезде сериала кто-то устроил сюрприз на день рождения — полет на вертолете. Тогда актриса написала в Instagram, что это был «Прилучший волшебник».

Однако в эфире шоу Карпович заявила, что не знает имени того, кто сделал ей сюрприз, и не факт, что это Прилучный. Она добавила, что во время учебы в театральном вузе и не думала о романах с мужчинами-актерами.

«Это те мужчины, которые щипают себе брови и думают о том, сколько у них кубиков на прессе», — описала актеров звезда «Папиных дочек».

Тем не менее Карпович признала, что любимого человека приняла бы со всеми недостатками и странностями.

Ранее звезда сериала «Мажор» актер Павел Прилучный развелся с женой Агатой Муцениеце. Карпович часто видели в компании актера, но звезды не делали заявлений о своих отношениях. Сейчас Прилучный отправился отдыхать в Сочи с детьми от брака с Муцениеце.