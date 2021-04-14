Телефонный разговор глав МИД состоялся 14 апреля по просьбе председателя ОБСЕ.
«Основное внимание было уделено ситуации на юго-востоке Украины. С российской стороны выражена обеспокоенность эскалацией конфликта, вызванной переброской Киевом личного состава и вооружений к линии соприкосновения, а также ставшими регулярными обстрелами ВСУ (вооруженные силы Украины) пригородов Донецка и Луганска», — цитирует агентство сообщение пресс-службы МИД РФ.
Официальный Киев и страны Запада в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением неких «агрессивных действий» со стороны России на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ответ на претензии Запада относительно перемещений военных соединений РФ близ границы с Украиной сказал: «мы там живем, это наша страна».
Вопрос же о том, что делают в регионе корабли США и американские военные, которые «постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории», до сих пор остается без ответа, подчеркнул Лавров.