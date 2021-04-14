У России вызывает обеспокоенность переброска киевским режимом войск к линии соприкосновения в Донбассе и вызванной этим эскалацией, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров министру иностранных дел Швеции Анн Линде. Слова главы российской дипломатии приводит РИА Новости 14 апреля

Телефонный разговор глав МИД состоялся 14 апреля по просьбе председателя ОБСЕ.

«Основное внимание было уделено ситуации на юго-востоке Украины. С российской стороны выражена обеспокоенность эскалацией конфликта, вызванной переброской Киевом личного состава и вооружений к линии соприкосновения, а также ставшими регулярными обстрелами ВСУ (вооруженные силы Украины) пригородов Донецка и Луганска», — цитирует агентство сообщение пресс-службы МИД РФ.

Донбасс, звонок Байдена и «несостоявшаяся война» © AFP, Pavel Golovkin, Eric BARADAT

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ответ на претензии Запада относительно перемещений военных соединений РФ близ границы с Украиной сказал: «мы там живем, это наша страна».

Вопрос же о том, что делают в регионе корабли США и американские военные, которые «постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории», до сих пор остается без ответа, подчеркнул Лавров.