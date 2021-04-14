Военная обстановка на линии разграничения между вооруженными силами народных республик и украинской армией обострилась с начала года. В ДНР и ЛНР полагают, что увеличение числа обстрелов и концентрация военной техники в прифронтовых районах говорят о подготовке наступления на неподконтрольные Киеву районы Донбасса.
В США понимают, что любые телодвижения в Донбассе могут обернуться для Украины катастрофой и потерей новых территорий, пояснил эксперт.
«Да, это позволило бы ужесточить санкции и, возможно, «похоронить» «Северный поток — 2», но такие действия лишь укрепили бы российско-китайский военно-экономический союз, вплоть до возможного вступления КНР в ОДКБ», — указал Вышинский.
Иными словами, для Вашингтона эта игра не стоит свеч, как и для Кремля, которому необходимо извлечь максимальную выгоду, играя одновременно на двух фронтах, заключил собеседник издания.
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