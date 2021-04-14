США не готовы к настоящей войне между Украиной и Россией, поэтому вряд ли будут подталкивать Киев к решительным действиям в Донбассе. Об этом рассказал политолог из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Святослав Вышинский: Поведение Украины напоминает политику Польши в 1939 году © Facebook, Філософ Вишинський

В США понимают, что любые телодвижения в Донбассе могут обернуться для Украины катастрофой и потерей новых территорий, пояснил эксперт.

«Да, это позволило бы ужесточить санкции и, возможно, «похоронить» «Северный поток — 2», но такие действия лишь укрепили бы российско-китайский военно-экономический союз, вплоть до возможного вступления КНР в ОДКБ», — указал Вышинский.

Иными словами, для Вашингтона эта игра не стоит свеч, как и для Кремля, которому необходимо извлечь максимальную выгоду, играя одновременно на двух фронтах, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.