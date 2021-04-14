Турецкий президент Таийп Эрдоган сказал, что конвенция Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, ограничивающая пребывание военных кораблей нечерноморских стран в Черном море, не касается проектируемого канала «Стамбул». Его слова приводит РИА Новости 14 апреля

В данный момент военные корабли США постоянно заходят в Черное море, но, исполняя конвенцию Монтрё, остаются в нем непродолжительное время.

«Нет ни малейшей связи проекта канала "Стамбул" с Монтрё. Монтрё — это соглашение, касающееся Босфора. Поэтому здесь мы получаем собственную независимость, суверенитет», — цитирует агентство Эрдогана.

Турция и Россия: снег на горах © CC0, Pixabay Алексей Ерхов утверждал, что проект новой артерии не отменит требований конвенции Монтрё.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявлял, что проект канала не означает отказа Турции от конвенции Монтрё.

Канал «Стамбул» планировали построить к 2025-1016 году, однако в 2021 году строительство транспортной артерии не началось, что означает сдвиг сроков реализации проекта.

Канал «Стамбул» намерены провести параллельно проливу Босфор и соединить Мраморное море с Черным. Впервые о создании нового канала Эрдоган заявил в 2011 году. Тогда он занимал пост премьера Турции.

Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, вводит для военных кораблей нечерноморских держав существенные ограничения по классу и сроку пребывания.