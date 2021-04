Вы не жили: украинская теннисистка призвала есть борщ

Украинская теннисистка Элина Свитолина на днях в сторис Instagram призналась в любви к борщу и посоветовала всем его попробовать

«Самый-самый. If you haven't tried Borsch, you haven't lived (Если вы не пробовали борщ, вы не жили. — англ.)», — написала теннисистка.

Украинка подчеркнула свою любовь к борщу, написав название блюда с большой буквы.

Ранее Свитолина рассказала, что ее бойфренд, французский теннисист Гаэль Монфис, «в восторге от украинской кухни, особенно от борща».

Впрочем, это не мешает паре наслаждаться кухней любой точки мира. Однажды в Париже теннисисты выкроили в игровом графике сутки на то, чтобы «погулять по его улочкам и вкусно поесть».

Недавно Свитолина и Монфис, у которых не всегда все было гладко в отношениях, объявили о помолвке.

Украина поставила себе целью отвоевать борщ как исключительно украинское блюдо. На днях Минкульт Украины подал в ЮНЕСКО заявку на признание борща украинским культурным достижением.