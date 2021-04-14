Чей борщ и чей Тарас Шевченко?
Чей борщ и чей Тарас Шевченко?
© РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк
Свитолина выложила в сторис фото тарелки борща на праздничном столе. К борщу поданы сметана, зеленый лук и черный хлеб.

«Самый-самый. If you haven't tried Borsch, you haven't lived (Если вы не пробовали борщ, вы не жили. — англ.)», — написала теннисистка.

Украинка подчеркнула свою любовь к борщу, написав название блюда с большой буквы.

Вы не жили: украинская теннисистка призвала есть борщ
© Свитолина

Ранее Свитолина рассказала, что ее бойфренд, французский теннисист Гаэль Монфис, «в восторге от украинской кухни, особенно от борща». 

Впрочем, это не мешает паре наслаждаться кухней любой точки мира. Однажды в Париже теннисисты выкроили в игровом графике сутки на то, чтобы «погулять по его улочкам и вкусно поесть».

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Недавно Свитолина и Монфис, у которых не всегда все было гладко в отношениях, объявили о помолвке.

Украина поставила себе целью отвоевать борщ как исключительно украинское блюдо. На днях Минкульт Украины подал в ЮНЕСКО заявку на признание борща украинским культурным достижением.