Необходимо ввести дополнительные меры для защиты Крымского полуострова из-за действий НАТО, Украины и США, заявил 14 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, слова которого приводит РИА-Новости

Во время выступления на заседании по обеспечению нацбезопасности в Крыму Патрушев заявил, что Запад побуждает Украину к провокациям в Крыму, НАТО активизируется у российских границ возле крымского полуострова, на котором теперь есть риски проявлений терроризма и экстремизма.

«Все перечисленные факторы требуют принятия дополнительных комплексных мер, гарантированно обеспечивающих защиту российских национальных интересов и безопасность жителей полуострова», — сказал Патрушев.

Украина своими санкциями признала Крым российским — сенатор © РИА Новости, Нина Зотина

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.