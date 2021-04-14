Во время выступления на заседании по обеспечению нацбезопасности в Крыму Патрушев заявил, что Запад побуждает Украину к провокациям в Крыму, НАТО активизируется у российских границ возле крымского полуострова, на котором теперь есть риски проявлений терроризма и экстремизма.
«Все перечисленные факторы требуют принятия дополнительных комплексных мер, гарантированно обеспечивающих защиту российских национальных интересов и безопасность жителей полуострова», — сказал Патрушев.
Секретарь Совета безопасности РФ также заявил, что «недружественные и деструктивные действия в отношении России необходимо жестко пресекать, а виновных привлекать к ответственности, в том числе в соответствии с нормами международного права».
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.
По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.