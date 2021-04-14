На Украине при поддержке Запада развернуты Центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований, которые, возможно, будут готовиться к совершению терактов на территории России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости 14 апреля

В среду, 14 апреля, с участием Патрушева в Севастополе проходит совещание по обеспечению национальной безопасности в Крыму. В это же время вблизи границы с полуостровом Киев проводит военные маневры, в которых условный противник устраивает танковый прорыв на территорию Украины.

«С подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств», — сказал Патрушев.

Патрушев описал сценарий украинской провокации для развязывания войны в Крыму © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце февраля. Украина и Донецкая и Луганская Народные Республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.