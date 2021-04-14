Власти Украины могут устроить провокацию в Крыму для развязывания боевых действий против РФ. Такой сценарий озвучил 14 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его слова приводит РИА-Новости

В среду, 14 апреля, с участием Патрушева в Севастополе проходит совещание по обеспечению национальной безопасности в Крыму. В это же время вблизи границы с полуостровом Киев проводит военные маневры, в которых условный противник устраивает танковый прорыв на территорию Украины.

«Заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране. <…> Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники», — сказал секретарь Совбеза.

Александр Бородай о том, где остановится русская армия на Украине — видео © Украина.ру

Власти Украины продолжают считать Крым своей территорией, несмотря на то что в 2014 году подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Параллельно с маневрами около Крыма Украина усилила обстрелы и провокации в Донбассе. ДНР и ЛНР обвинили Киев в подготовке полномасштабного наступления на народные республики.