Блогер из Киева и обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрищук на днях показала в Instagram фото до радикальных перемен во внешности, которое не убедило ее подписчиков в необходимости вставлять гигантские скулы

Самые большие скулы и бюст-великан: «выдающиеся» украинки записали совместное видео © Анастасия Покрищук/Instagram

«Кого выбираешь ты? Вот что я имела в виду, когда говорила, что одни губы бы ситуацию не спасли. Первое фото — это, кстати, не так давно — 2018 год», — написала Покрищук.

«А шо не так с дамой слева?», «Без этих скул очень красиво переделала себя в целом», «А ты считаешь, ситуация сейчас не усугубилась?», «Если губы ситуацию не спасли, то что спасло ситуацию и спасло ли?» «Главное, чтоб самой нравилось», — констатировали подписчики.

Некоторые предположили, что украинку терзает комплекс неполноценности, который и заставляет ее без конца издеваться над внешностью.

Недавно Покрищук также решила похудеть за счет обращения к хирургу. Из одних частей тела ей жир откачали, в другие — добавили. Таким образом у украинки без походов в спортзал появились кубики пресса и подтянутые ягодицы.