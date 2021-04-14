Блогер разместила для сравнения два своих снимка — в прошлом и сейчас. На первом ее лицо портят только неестественно надутые губы, на втором уже заметны последствия всех операций над внешностью, в том числе силиконовый бюст, увеличившиеся еще больше губы, импланты скул и новый цвет глаз и волос.
«Кого выбираешь ты? Вот что я имела в виду, когда говорила, что одни губы бы ситуацию не спасли. Первое фото — это, кстати, не так давно — 2018 год», — написала Покрищук.
«А шо не так с дамой слева?», «Без этих скул очень красиво переделала себя в целом», «А ты считаешь, ситуация сейчас не усугубилась?», «Если губы ситуацию не спасли, то что спасло ситуацию и спасло ли?» «Главное, чтоб самой нравилось», — констатировали подписчики.
Некоторые предположили, что украинку терзает комплекс неполноценности, который и заставляет ее без конца издеваться над внешностью.
Недавно Покрищук также решила похудеть за счет обращения к хирургу. Из одних частей тела ей жир откачали, в другие — добавили. Таким образом у украинки без походов в спортзал появились кубики пресса и подтянутые ягодицы.