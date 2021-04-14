«Все эти "вподобайки" (лайки), "самознымки" (селфи), "мармызки" (аватарки) и "равлыки"(знак @) не воспринимались ни русскоязычными жителями Украины (которые над этими лексемами в основном посмеивались), ни украиноязычными», — пишет автор.
По его словам, последние считали, что подобные слова жителями западных областей страны придумываются для того, чтобы «потроллить схидняков», то есть уроженцев Центральной и Восточной Украины.
Подробнее о том, что такое «галицкий язык», читайте в статье на сайте Украина.ру