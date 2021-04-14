Попытки адептов «галицкого языка» перевести интернет-сленг русскоязычные жители Украины считали попыткой «потроллить схидняков». Об этом в своей статье пишет автор Украина.ру Олег Хавич

«Все эти "вподобайки" (лайки), "самознымки" (селфи), "мармызки" (аватарки) и "равлыки"(знак @) не воспринимались ни русскоязычными жителями Украины (которые над этими лексемами в основном посмеивались), ни украиноязычными», — пишет автор.

«Галицкий язык»: новояз, польско-украинский суржик или хорошо забытое старое? © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Подробнее о том, что такое «галицкий язык», читайте в статье на сайте Украина.ру