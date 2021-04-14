Фанаты «галицкого языка» пытаются возродить на Украине грамматику и орфографию, которая сильно отличалась от канонизированного во времена Иосифа Сталина «полтавско-киевского диалекта украинского языка». Об этом в своей статье пишет автор Украина.ру Олег Хавич

«В первую очередь речь идет о так называемой обратной глагольной частице "ся", которая в Галичине до сих пор произносится как "си", используется отдельно от глагола и зачастую в обратном порядке: то есть в стандарте украинского языка — "мені хочеться", в галицком варианте — "мені сі хоче"», — пишет автор.

«Галицкий язык»: новояз, польско-украинский суржик или хорошо забытое старое? © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

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