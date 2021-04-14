«В первую очередь речь идет о так называемой обратной глагольной частице "ся", которая в Галичине до сих пор произносится как "си", используется отдельно от глагола и зачастую в обратном порядке: то есть в стандарте украинского языка — "мені хочеться", в галицком варианте — "мені сі хоче"», — пишет автор.
Кроме того, по его словам, галичане до сих пор зачастую используют отличающиеся от привычных украинских рода существительных, например, говорят «адрес» в мужском роде вместо нормативного «адрэса» в женском.
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